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Омурбек Бабанов рассказал о своей зарплате

Источник:
http://24.kg/vlast/42478_omurb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399986-ru.html

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28 декабря 2016, 12:18       Комментарии

Лидер партии "Республика - Ата Журт" Омурбек Бабанов признался, что получает в среднем 35 тысяч сомов в качестве депутата Жогорку Кенеша плюс различные надбавки. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
По словам депутата, он состоятельный человек и имеет достаточно средств, чтобы дать достойное образование своим детям.
"Но дело не в зарплате. Человек должен профессионально исполнять свои обязанности и получать за это хорошие деньги. Надо установить нашим чиновникам хорошее жалованье, но не всем, а только тем, кто отлично справляется со своими обязанностями", - заключил Омурбек Бабанов.
Он добавил, что следует сократить штат министерств, чтобы высвободились деньги на оплату труда достойных сотрудников.

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