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Спор депутатов: вправе ли ТСЖ заниматься коммерцией?

Источник:
http://24.kg/vlast/42479_spor_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399985-ru.html

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Бишкекчанка шантажом заставляла несовершеннолетнюю заниматься проституцией

28 декабря 2016, 12:34       Комментарии

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты сняли с повестки дня четвертый вопрос, направив его в режим второго чтения в комитет.
Народные избранники, обсуждая поправки в некоторые законодательные акты КР, среди которых "О товариществах собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов", не смогли прийти к единому мнению. Они не решили, имеет ли право ТСЖ заниматься коммерческой деятельностью. Например, сдавать в аренду подвальные помещения.
По мнению некоторых парламентариев, в законе есть четкое определение формулировки "ТСЖ", где прописано, что эта некоммерческая организация зарабатывать не имеет права. В то же время товарищеские сообщества должны иметь средства на содержание дома.
"Товарищеские сообщества должны самостоятельно изыскивать средства, чтобы во время избирательных кампаний не просили у нас денег ни на строительство детских площадок, ни на доставку песка в песочницы. Будет неправильно, если мы запретим сдавать, например, подвальные помещения. Предлагаю вернуть документ ко второму чтению и детально обсудить", - сказал Дастан Бекешев.
Большинством голосов депутаты поддержали коллегу.

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