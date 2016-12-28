Автодорога Бишкек-Ош в районе перевала Тёо-Ашуу открыта для проезда автотранспорта, - Минтранс

28 декабря 2016, 12:31 Комментарии

Автодорога Бишкек-Ош в районе перевала Тёо-Ашуу открыта для проезда автотранспортных средств. Об этом 28 декабря сообщает Министерство транспорта и дорог. Заторы возникли во время обильного снегопада. Минтранс производит своевременную очистку от снега и подсыпку дороги.

Как отмечают в ведомстве, большегрузные одноосные полуприцепы и тягачи с прицепами с одной тяговой осью (фуры) не справляются на подъемах и не вписываются в повороты, и их прицепы заносит, и они загораживают проезд на перевалах автодороги Бишкек-Ош, тем самым создавая заторы и пробки.

"К сожалению, противогололедные цепи устанавливаются водителями на большегрузных автомашинах только тогда, когда уже застряли, и соответственно проезд полностью загораживается. Поэтому спецтехника министерства не в силах проехать к месту затора и пробки с целью разгрузки трассы", - говорится в сообщении.

"Еще раз убедительно просим водителей большегрузных одноосных полуприцепов и тягачей с прицепами с одной тяговой осью иметь при себе цепи противоскольжения и надевать их на шины не в момент вынужденной остановки на перевалах, а заранее при въезде на перевальные участки. Кроме этого, те кто не заменил летние шины на зимние просим в срочном порядке привести автомашину в соответствие с зимними условиями. Летняя резина также становится причиной того, что водители большегрузных автомашин не справляются на подъемах и не вписываются в повороты во время гололеда", - отмечает Минтранс.