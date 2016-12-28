Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Спор депутатов: вправе ли ТСЖ заниматься коммерцией?Спор депутатов: вправе ли ТСЖ заниматься коммерцией?Stratfor: Россия увеличит влияние в Центральной АзииStratfor: Россия увеличит влияние в Центральной Азии

Автодорога Бишкек-Ош в районе перевала Тёо-Ашуу открыта для проезда автотранспорта, - Минтранс

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399984-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке открыт приют для бездомных больных туберкулезом

Депутат из-за пробок на перевале Тоо-Ашуу не может приехать на заседание

Депутат просит решить вопрос с пробками на перевале Тёо-Ашуу

В Московском районе прошла ёлка для детей с ограниченными возможностями

Начальники городских и районных отделов МЧС проходят учебно-методические сборы

28 декабря 2016, 12:31       Комментарии

Автодорога Бишкек-Ош в районе перевала Тёо-Ашуу открыта для проезда автотранспортных средств. Об этом 28 декабря сообщает Министерство транспорта и дорог. Заторы возникли во время обильного снегопада. Минтранс производит своевременную очистку от снега и подсыпку дороги.
Как отмечают в ведомстве, большегрузные одноосные полуприцепы и тягачи с прицепами с одной тяговой осью (фуры) не справляются на подъемах и не вписываются в повороты, и их прицепы заносит, и они загораживают проезд на перевалах автодороги Бишкек-Ош, тем самым создавая заторы и пробки.
"К сожалению, противогололедные цепи устанавливаются водителями на большегрузных автомашинах только тогда, когда уже застряли, и соответственно проезд полностью загораживается. Поэтому спецтехника министерства не в силах проехать к месту затора и пробки с целью разгрузки трассы", - говорится в сообщении.
"Еще раз убедительно просим водителей большегрузных одноосных полуприцепов и тягачей с прицепами с одной тяговой осью иметь при себе цепи противоскольжения и надевать их на шины не в момент вынужденной остановки на перевалах, а заранее при въезде на перевальные участки. Кроме этого, те кто не заменил летние шины на зимние просим в срочном порядке привести автомашину в соответствие с зимними условиями. Летняя резина также становится причиной того, что водители большегрузных автомашин не справляются на подъемах и не вписываются в повороты во время гололеда", - отмечает Минтранс.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум