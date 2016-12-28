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Бабанов сравнил премьер-министра с громоотводом

Источник:
http://knews.kg/2016/12/babano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399983-ru.html

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28 декабря 2016, 12:10       Комментарии

Лидер партии "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов в ходе итоговой пресс-конференции 2016 года отметил, что именно народ должен выбрать форму правления в стране.
"Я всегда говорил, если хотим изменить страну, надо изменить Основной закон и нужно выбрать: либо президентская, либо парламентская", – сказал он.
По его словам, при президентской форме правления необходимо облегчить процедуру импичмента.
"Почему-то 10 политиков думают, что им решать какая форма правления будет в стране. Но это должен решать народ", – сказал он.
По его словам, сейчас решения в стране принимает президент.
"У нас же центр принятия решения — это президент. Тогда пусть президент отвечает и за экономическое развитие. Тот, кто принимает решение, тот и отвечать должен. У нас президент решает, а отвечает премьер. Это как громоотвод, но у нас не должно быть громоотводов", – сказал он.

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