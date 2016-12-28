Бабанов сравнил премьер-министра с громоотводом

28 декабря 2016, 12:10 Комментарии

Лидер партии "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов в ходе итоговой пресс-конференции 2016 года отметил, что именно народ должен выбрать форму правления в стране.

"Я всегда говорил, если хотим изменить страну, надо изменить Основной закон и нужно выбрать: либо президентская, либо парламентская", – сказал он.

По его словам, при президентской форме правления необходимо облегчить процедуру импичмента.

"Почему-то 10 политиков думают, что им решать какая форма правления будет в стране. Но это должен решать народ", – сказал он.

По его словам, сейчас решения в стране принимает президент.

"У нас же центр принятия решения — это президент. Тогда пусть президент отвечает и за экономическое развитие. Тот, кто принимает решение, тот и отвечать должен. У нас президент решает, а отвечает премьер. Это как громоотвод, но у нас не должно быть громоотводов", – сказал он.