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РСК Банк: Оплата услуг через банкоматы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/rsk-ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399982-ru.html

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28 декабря 2016, 11:52       Комментарии

В условиях современной модернизации и постоянной нехватки времени, все большую роль играют возможности мгновенного безналичного расчета. Оплатить налоги, госпошлину, внести оплату за пользование коммунальными услугами или, к примеру, срочно заплатить за Интернет – теперь все это можно сделать посредством платежной карты.
Сейчас возможности банкомата не ограничиваются простым обналичиванием денежных средств. Они усовершенствованы, что позволяет им также принимать платежи и выполнять практически все операции, доступные кассиру отделения банка, то есть полностью заменять по доступности операций посещение отделения банка.
Одна из уникальных возможностей банкоматов "РСК Банка" является быстрая и удобная оплата налоговых платежей. Это земельный налог, налог на транспортные средства, оплата за патент, налог на недвижимое имущество и др.
Очень важно и удобно, что по платежной карте можно оплачивать налоги и сборы, как за себя, так и за другого налогоплательщика (родственника, друга, знакомого). Для того чтобы воспользоваться услугой, не нужно оформлять дополнительные документы — услуга доступна любому владельцу банковской карты "РСК Банка". При этом, Вы можете удостовериться в зачислении средств, зайдя на сайт налоговой инспекции в онлайн режиме.
Широкая сеть наших банкоматов позволят вам оплатить необходимые услуги независимо от режима работы офисов и времени суток.
К вашим услугам 191 банкомат ОАО "РСК Банк" по всему Кыргызстану, 77 из них расположены в г.Бишкек, с помощью которых вы всегда можете совершить более 60 видов денежных операций:
<ul> <li>Моментальные платежи (комиссия банка – 0 сом):</li> <li>Сотовая связь</li> <li>Интернет и IP-телефония</li> <li>Коммунальные услуги</li> <li>Фиксированная связь</li> <li>Коммерческое телевидение</li> <li>Зарубежные провайдеры</li> <li>Рекламные услуги</li> <li>Контент</li> <li>Товары по каталогам: Оплата за услуги и товары компании "Oriflame"</li> <li>Букмекерские ставки.</li> <li>Оплата государственных услуг (комиссия банка – 15 сом):</li> <li>Государственная налоговая служба (налоги физ. лиц и ИП)</li> <li>Земельный налог</li> <li>Налог на недвижимое имущество</li> <li>Налог на транспортное средства физ. лиц</li> <li>Налог на патент</li> <li>Земельный налог сельскохозяйственного назначения</li> <li>Земельный налог не cельскохозяйственного назначения</li> <li>Земельный налог за пользование приусадебными участками</li> <li>Налог на недвижимое имущество, не используемое для предпринимательской деятельности</li> <li>Налог на недвижимое имущество, используемое для предпринимательской деятельности II группы</li> <li>Налог на недвижимое имущество, используемое для предпринимательской деятельности III группы</li> <li>Налог на транспортные средства физических лиц</li> <li>Налог за обязательный патент</li> <li>Налог за добровольный патент</li> <li>Подоходный налог за наемных работников</li> <li>Оплата за обучение ОШГу </li> <li>Административные штрафы за нарушение ПДД (фото и видео фиксации)</li> </ul> Адреса наших банкоматов вы можете найти на сайте rsk.kg.
"РСК Банк" выпускает различные карты с учетом потребностей своих клиентов: "Алай кард", "Элкат", Visa, MasterCard.
Платежная карта от "РСК Банка" – это удобство и безопасность для наших клиентов!
Служба поддержки клиентов 65 03 85, 911 111.

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