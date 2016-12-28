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Stratfor: Россия увеличит влияние в Центральной Азии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/stratf...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399980-ru.html

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В Санкт-Петербурге (Россия) проходит заседание ОДКБ

28 декабря 2016, 12:26       Комментарии

Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor сделала прогноз геополитической обстановки в ближайшем будущем. Избрание президентом США Дональда Трампа позволит реализовать "потепление" в отношениях с Россией. Новый президент может отменить трехлетние санкции против Москвы. Это позволит России усилить влияние в странах бывшего СССР.
Базовые тезисы прогнозов, по данным РИА, являются следующими:
<li>В будущем году наиболее вероятен вектор изменений в политике США и ЕС с некоторыми странами СНГ. Связывается это с фактором появления "трещин в едином фронте стран Запада против России".</li> <li>В 2017 году у России есть шанс изменить баланс сил в Евразии в свою пользу. Страны, традиционно поддерживающие хорошие отношения с Москвой — Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия — расширят сотрудничество, в то время как влияние ЕС на эти страны уменьшится. Возрастет влияние России в Азербайджане и Узбекистане, что связывается с развитием сотрудничества, прежде всего, в сфере безопасности. В целом активность ЕАЭС и ОДКБ, важнейших организаций на постсоветском пространстве, в 2017 году должна возрасти.</li> <li>Влиятельные группы в США и ЕС будут решительно бороться против снятия или смягчения санкций, а войска НАТО никуда не денутся от российских границ, но перспективы Москвы добиться существенного улучшения своих позиций как на постсоветском пространстве, так и во взаимоотношениях с Западом все же весьма велики.</li>

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