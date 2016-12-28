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Опрос "ВБ": Сколько бишкекчане планируют потратить на новогодний стол?

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352823_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399979-ru.html

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Сеть мобильного оператор О! готова к новогодним нагрузкам

Сеть мобильного оператора О! готова к новогодним нагрузкам

28 декабря 2016, 12:11       Комментарии

Несмотря на кризис и прочие жизненные сложности, Новый год будут отмечать все. Этот праздник для подавляющего большинства кыргызстанцев остается одним из самых любимых, когда вся семья собирается за столом с угощениями.
Ввиду экономических неурядиц для кого-то это может быть непросто. Но однозначно, Новый год собираются отмечать все, вне зависимости от уровня доходов. Понятно, что возможности у всех разные, но праздник никто отменять не собирается.
По данным опроса[b] "ВБ"[/b,] чтобы накрыть стол среднестатистическая семья, собирается потратить около 5 тысяч сомов.

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