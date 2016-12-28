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Министр экономики КР: "Определить победителей конкурса качества было нелегко"

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399978-ru.html

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28 декабря 2016, 11:44       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. Определить победителей конкурса качества было нелегко, потому что все были достойны. Об этом сегодня сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев в ходе присуждения Премии КР по качеству.
По его словам, было непросто выбрать победителей конкурса. "Каждый из участников являлся достойным претендентом на присуждении премий, имел равные шансы. При определении лауреатов и дипломатов конкурса учитывались заинтересованность руководства в определении политики и стратегии в повышении качества оказываемых услуг, удовлетворенность потребителей, достигнутые результаты, внедрение современных технологий и роль организации в обществе в процессах обеспечения качества и безопасности услуг", - сказал А.Кожошев.
Советом конкурса на соискание премий КР принято решение за активное участие в конкурсе наградить почетными грамотами Минэкономики следующие предприятия:
- ОсОО "Назик ИРИ";
- Филиал ЗАО "Аталык Групп";
- ОсОО "Ат-Башы Сут";
- ЧП "Шамшы Ата".
Завершая свое выступление, министр поздравил всех с наградами и с наступающим Новым годом.

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