Министр экономики КР: "Определить победителей конкурса качества было нелегко"

28 декабря 2016, 11:44 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. Определить победителей конкурса качества было нелегко, потому что все были достойны. Об этом сегодня сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев в ходе присуждения Премии КР по качеству.

По его словам, было непросто выбрать победителей конкурса. "Каждый из участников являлся достойным претендентом на присуждении премий, имел равные шансы. При определении лауреатов и дипломатов конкурса учитывались заинтересованность руководства в определении политики и стратегии в повышении качества оказываемых услуг, удовлетворенность потребителей, достигнутые результаты, внедрение современных технологий и роль организации в обществе в процессах обеспечения качества и безопасности услуг", - сказал А.Кожошев.

Советом конкурса на соискание премий КР принято решение за активное участие в конкурсе наградить почетными грамотами Минэкономики следующие предприятия:

- ОсОО "Назик ИРИ";

- Филиал ЗАО "Аталык Групп";

- ОсОО "Ат-Башы Сут";

- ЧП "Шамшы Ата".

Завершая свое выступление, министр поздравил всех с наградами и с наступающим Новым годом.