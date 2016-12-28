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В США умерла исполнительница роли принцессы Леи

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399977-ru.html

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28 декабря 2016, 11:52       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. Голливудская актриса Керри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", скончалась на 61-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter.
"С глубокой печалью Билли Лоерд (дочь актрисы - ред.) подтверждает, что ее любимая мать Керри Фишер скончалась сегодня утром в 8.55 (19.55 мск)", - рассказал журналу представитель семьи Саймон Холс.
"Ее любил весь мир, и ее будет очень сильно не хватать. Вся наша семья благодарит вас за ваши молитвы", - добавил Холс от имени дочери актрисы.
Ранее стало известно, что Фишер подключили к аппарату искусственного дыхания.
У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился.
Позднее брат актрисы Тодд Фишер рассказал, что его сестра "вышла из критического состояния" и ее состояние стабилизировалось.
Источник РИА Новости

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