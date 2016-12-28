В США умерла исполнительница роли принцессы Леи

28 декабря 2016, 11:52 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. Голливудская актриса Керри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", скончалась на 61-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter.

"С глубокой печалью Билли Лоерд (дочь актрисы - ред.) подтверждает, что ее любимая мать Керри Фишер скончалась сегодня утром в 8.55 (19.55 мск)", - рассказал журналу представитель семьи Саймон Холс.

"Ее любил весь мир, и ее будет очень сильно не хватать. Вся наша семья благодарит вас за ваши молитвы", - добавил Холс от имени дочери актрисы.

Ранее стало известно, что Фишер подключили к аппарату искусственного дыхания.

У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился.

Позднее брат актрисы Тодд Фишер рассказал, что его сестра "вышла из критического состояния" и ее состояние стабилизировалось.

Источник РИА Новости