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В Бишкеке проведена предновогодняя благотворительная акция для бездомных

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399976-ru.html

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28 декабря 2016, 12:01       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В муниципальном учреждении "Коломто" в преддверии Нового 2017 года проведена благотворительная акция для лиц без определенного места жительства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Акция проведена Первомайской администрацией совместно с УВД района при содействии городской центр ВИЧ/СПИДа, городского тубдиспансера, ЦСМ №3, Бишкекской и Кыргызстанской Епархии Русской православной церкви и Церковь Иисуса Христа. А также в целях оказания социальной поддержки, профилактики социально значимых заболеваний, правонарушений среди лиц без определенного места жительства оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках данной акции свыше 110 лицам без определенного места жительства были предоставлены услуги бани, проведен медицинский осмотр на инфекционные заболевания, экспресс-тест на ВИЧ СПИД, флюорографическое обследование на туберкулез, обеспечены горячим питанием, выдана сезонная одежда, проведена юридическая и психологическая консультация.
Также, УВД района сняты отпечатки пальцев лиц без определенного места жительства и внесены в базу данных.
По итогам медицинского обследования были выявлены 5 больных ОРВИ, 7 с хроническим бронхитом, у 3 гипертоническая болезнь, 50 людям поставлен диагноз анемия, у 10 алкогольная интоксикация, 4 болеют холециститом, у 5 обморожение, у 2 цистит, 3 человек с ушибами, 2 поставлен диагноз дерматит. Все обследованные были направлены в соответствующие медицинские учреждения для прохождения лечения.

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