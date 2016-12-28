В Бишкеке проведена предновогодняя благотворительная акция для бездомных

28 декабря 2016, 12:01 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В муниципальном учреждении "Коломто" в преддверии Нового 2017 года проведена благотворительная акция для лиц без определенного места жительства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Акция проведена Первомайской администрацией совместно с УВД района при содействии городской центр ВИЧ/СПИДа, городского тубдиспансера, ЦСМ №3, Бишкекской и Кыргызстанской Епархии Русской православной церкви и Церковь Иисуса Христа. А также в целях оказания социальной поддержки, профилактики социально значимых заболеваний, правонарушений среди лиц без определенного места жительства оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках данной акции свыше 110 лицам без определенного места жительства были предоставлены услуги бани, проведен медицинский осмотр на инфекционные заболевания, экспресс-тест на ВИЧ СПИД, флюорографическое обследование на туберкулез, обеспечены горячим питанием, выдана сезонная одежда, проведена юридическая и психологическая консультация.

Также, УВД района сняты отпечатки пальцев лиц без определенного места жительства и внесены в базу данных.

По итогам медицинского обследования были выявлены 5 больных ОРВИ, 7 с хроническим бронхитом, у 3 гипертоническая болезнь, 50 людям поставлен диагноз анемия, у 10 алкогольная интоксикация, 4 болеют холециститом, у 5 обморожение, у 2 цистит, 3 человек с ушибами, 2 поставлен диагноз дерматит. Все обследованные были направлены в соответствующие медицинские учреждения для прохождения лечения.