В Казахстане депутата, ставшего героем скандального видео, лишили полномочий

28 декабря 2016, 11:38 Комментарии

Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана поддержали представление Центральной избирательной комиссии о досрочном прекращении полномочий мажилисмена Мухтара Тиникеева, ставшего героем скандального видео. Об этом сообщило РИА "Новости".

В декабре в социальных сетях, а затем и в СМИ получило широкое распространение видео, где запечатлен момент выяснения отношений Тиникеева с другим мужчиной во время застолья. Парламентарий неоднократно бьет его по голове и нецензурно выражается, тогда как его визави покорно сносит побои, говоря, что всем обязан депутату.

Накануне заседания палаты мажилисмен сообщил о решении сложить с себя депутатские полномочия. В обращении к коллегам и избирателям, опубликованном на сайте парламента, Тиникеев извинился за произошедший "случай некорректного поведения".

Депутаты поддержали представление Центризбиркома и лишили коллегу мандата.