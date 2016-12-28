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В Казахстане депутата, ставшего героем скандального видео, лишили полномочий

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/tsentralnaja_azij...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399975-ru.html

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28 декабря 2016, 11:38       Комментарии

Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана поддержали представление Центральной избирательной комиссии о досрочном прекращении полномочий мажилисмена Мухтара Тиникеева, ставшего героем скандального видео. Об этом сообщило РИА "Новости".
В декабре в социальных сетях, а затем и в СМИ получило широкое распространение видео, где запечатлен момент выяснения отношений Тиникеева с другим мужчиной во время застолья. Парламентарий неоднократно бьет его по голове и нецензурно выражается, тогда как его визави покорно сносит побои, говоря, что всем обязан депутату.
Накануне заседания палаты мажилисмен сообщил о решении сложить с себя депутатские полномочия. В обращении к коллегам и избирателям, опубликованном на сайте парламента, Тиникеев извинился за произошедший "случай некорректного поведения".
Депутаты поддержали представление Центризбиркома и лишили коллегу мандата.

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