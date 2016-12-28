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К.Ташиев отдельно пошел на выборы с партией "Ата-Журт", это было его личное решение, - О.БабановК.Ташиев отдельно пошел на выборы с партией "Ата-Журт", это было его личное решение, - О.БабановБабанов выступил за ужесточение наказания за использования админресурсаБабанов выступил за ужесточение наказания за использования админресурса

Омурбек Бабанов рассказал, почему расстался с Камчыбеком Ташиевым

Источник:
http://24.kg/vlast/42473_omurb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399974-ru.html

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Омурбек Бабанов еще не принял решение об участии в президентских выборах

28 декабря 2016, 11:38       Комментарии

Лидер партии и парламентской фракции "Республика - Ата Журт" Омурбек Бабанов рассказал о том, что идея разорвать тандем принадлежит Камчыбеку Ташиеву. Об этом депутат Жогорку Кенеша заявил сегодня на пресс-конференции.
По словам депутата, он пытался удержать Камчыбека Ташиева и уговаривал его и далее двигаться вместе. "Политическая борьба не должна быть вопросом жизни и смерти. Речь о стране, и мы должны объединиться во имя ее интересов", - сказал Омурбек Бабанов.
Он добавил, что к 2020 году партия "Республика - Ата Журт", возможно, прекратит существование, останется только "Республика". Но вариант переименования возможен только при условии одобрения всеми партийцами.

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