Омурбек Бабанов рассказал, почему расстался с Камчыбеком Ташиевым

28 декабря 2016, 11:38 Комментарии

Лидер партии и парламентской фракции "Республика - Ата Журт" Омурбек Бабанов рассказал о том, что идея разорвать тандем принадлежит Камчыбеку Ташиеву. Об этом депутат Жогорку Кенеша заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам депутата, он пытался удержать Камчыбека Ташиева и уговаривал его и далее двигаться вместе. "Политическая борьба не должна быть вопросом жизни и смерти. Речь о стране, и мы должны объединиться во имя ее интересов", - сказал Омурбек Бабанов.

Он добавил, что к 2020 году партия "Республика - Ата Журт", возможно, прекратит существование, останется только "Республика". Но вариант переименования возможен только при условии одобрения всеми партийцами.