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В Бишкеке должно быть в три раза больше бригад скорой помощи

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42474_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399973-ru.html

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28 декабря 2016, 11:52       Комментарии

Для полноценного оказания медицинской помощи бишкекчанам у Станции скорой помощи должно быть в три раза больше бригад. Об этом сообщил сегодня на собрании в ССМП ее главврач Искендер Шаяхметов.
По его словам, из года в год население города растет. "Официально, по данным Нацстаткома, зарегистрировано 978 тысяч человек. Но фактически проживает больше. В среднем буквально год-два назад по городу выезжало 22-24 машины ежесуточно. Сегодня по штату у нас 39 бригад. Из них 22 специализированных и 17 линейных. Не укомплектована одна детская бригада. Поэтому средний выход - 37-38 бригад", - сказал Искендер Шаяхметов.
"На самом деле это в три раза меньше, чем требуется. Даже если взять 978 тысяч зарегистрированных горожан, то надо 97 бригад. А если взять приписанное к центрам семейной медицины население (1 миллион 245 тысяч), то необходимо 120 бригад", - констатировал главврач ССМП.

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