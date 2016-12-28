В Бишкеке должно быть в три раза больше бригад скорой помощи

28 декабря 2016, 11:52 Комментарии

Для полноценного оказания медицинской помощи бишкекчанам у Станции скорой помощи должно быть в три раза больше бригад. Об этом сообщил сегодня на собрании в ССМП ее главврач Искендер Шаяхметов.

По его словам, из года в год население города растет. "Официально, по данным Нацстаткома, зарегистрировано 978 тысяч человек. Но фактически проживает больше. В среднем буквально год-два назад по городу выезжало 22-24 машины ежесуточно. Сегодня по штату у нас 39 бригад. Из них 22 специализированных и 17 линейных. Не укомплектована одна детская бригада. Поэтому средний выход - 37-38 бригад", - сказал Искендер Шаяхметов.

"На самом деле это в три раза меньше, чем требуется. Даже если взять 978 тысяч зарегистрированных горожан, то надо 97 бригад. А если взять приписанное к центрам семейной медицины население (1 миллион 245 тысяч), то необходимо 120 бригад", - констатировал главврач ССМП.