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Омурбек Бабанов: В правительстве Кыргызстана много непрофессионалов

Источник:
http://24.kg/vlast/42477_omurb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399970-ru.html

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28 декабря 2016, 12:04       Комментарии

Лидер партии "Республика - Ата Журт" Омурбек Бабанов считает, что в правительстве Кыргызстана много непрофессионалов. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
По словам депутата Жогорку Кенеша, именно поэтому его фракция и поддержала поправки в Конституцию, поскольку расширяются полномочия премьер-министра, и он может без согласования с президентом назначать и увольнять некомпетентных министров.
"Я говорил об этом и с Сооронбаем Жээнбековым. Надеюсь, что у него хватит смелости", - отметил Омурбек Бабанов.
Он добавил, что если все в стране решает президент, а не премьер-министр, пусть народ проголосует за президентскую форму правления, а превращать премьер-министра в громоотвод не надо.

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