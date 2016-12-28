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К.Ташиев отдельно пошел на выборы с партией "Ата-Журт", это было его личное решение, - О.Бабанов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399969-ru.html

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28 декабря 2016, 11:41       Комментарии

Камчыбек Ташиев отдельно пошел на выборы с партией "Ата-Журт", это было его личное решение. Об этом 27 декабря на пресс-конференции в Бишкеке сказал лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.
"Мы несколько раз встречались, с моей стороны было высказано, что все-таки надо двигаться вместе", - сказал он.
По словам О.Бабанова, возможно, к 2020 году партия вернет свое старое название "Республика".
Ранее Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков и Адахан Мадумаров заявили об объединении. Один из них намеревается принять участие в президентских выборах в 2017 году.

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