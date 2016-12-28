К.Ташиев отдельно пошел на выборы с партией "Ата-Журт", это было его личное решение, - О.Бабанов

28 декабря 2016, 11:41 Комментарии

Камчыбек Ташиев отдельно пошел на выборы с партией "Ата-Журт", это было его личное решение. Об этом 27 декабря на пресс-конференции в Бишкеке сказал лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.

"Мы несколько раз встречались, с моей стороны было высказано, что все-таки надо двигаться вместе", - сказал он.

По словам О.Бабанова, возможно, к 2020 году партия вернет свое старое название "Республика".

Ранее Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков и Адахан Мадумаров заявили об объединении. Один из них намеревается принять участие в президентских выборах в 2017 году.