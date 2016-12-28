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В Бишкеке накормили более ста бездомных

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399967-ru.html

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28 декабря 2016, 11:03       Комментарии

В муниципальном учреждении "Коломто" в преддверии Нового 2017 года проведена благотворительная акция для лиц без определенного места жительства. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Акция проведена Первомайской администрацией в целях оказания социальной поддержки, профилактики социально значимых заболеваний, правонарушений среди лиц без определенного места жительства оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
"В рамках данной акции свыше 110 лицам без определенного места жительства предоставлены услуги бани, проведен медицинский осмотр на инфекционные заболевания, экспресс-тест на ВИЧ СПИД, флюорографическое обследование на туберкулез, обеспечены горячим питанием, выдана сезонная одежда, проведена юридическая и психологическая консультация. Также, УВД района сняты отпечатки пальцев лиц без определенного места жительства и внесены в базу данных", – говорится в сообщении.
По итогам медицинского обследования выявлены 5 больных ОРВИ, 7 с хроническим бронхитом, у 3 гипертоническая болезнь, 50 людям поставлен диагноз анемия, у 10 алкогольная интоксикация, 4 болеют холециститом, у 5 обморожение, у 2 цистит, 3 человек с ушибами, 2 поставлен диагноз дерматит. Все обследованные направлены в соответствующие медицинские учреждения для прохождения лечения.

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