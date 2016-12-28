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Бабанов посоветовал ЦИК тратить деньги не на значки, а на улучшение сайта

Источник:
http://knews.kg/2016/12/babano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399966-ru.html

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28 декабря 2016, 11:48       Комментарии

Лидер партии "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов в ходе итоговой пресс-конференции отметил, что во время прошедших выборов в городские кенеши, сайт ЦИКа часто выходил из строя.
"Мы в режиме онлайн следили за результатами выборов, сайт работал, данные менялись до 22 часов ночи, но после 22-х он завис. Чем 3 млн тратить на значки, пусть лучше программу сайта обновят", – сказал он.
По его словам, фракция планирует инициировать изменения согласно которым, результаты АСУ в ходе выборов должны быть опубликованы на сайте в 22:00.
"Результаты ручного подсчета на каждом участке, должны быть вывешены по окончанию. Пусть даже в 4 часа утра", – отметил он.

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