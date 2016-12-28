Бабанов посоветовал ЦИК тратить деньги не на значки, а на улучшение сайта

28 декабря 2016, 11:48 Комментарии

Лидер партии "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов в ходе итоговой пресс-конференции отметил, что во время прошедших выборов в городские кенеши, сайт ЦИКа часто выходил из строя.

"Мы в режиме онлайн следили за результатами выборов, сайт работал, данные менялись до 22 часов ночи, но после 22-х он завис. Чем 3 млн тратить на значки, пусть лучше программу сайта обновят", – сказал он.

По его словам, фракция планирует инициировать изменения согласно которым, результаты АСУ в ходе выборов должны быть опубликованы на сайте в 22:00.

"Результаты ручного подсчета на каждом участке, должны быть вывешены по окончанию. Пусть даже в 4 часа утра", – отметил он.