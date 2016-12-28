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Бабанов посоветовал ЦИК тратить деньги не на значки, а на улучшение сайтаБабанов посоветовал ЦИК тратить деньги не на значки, а на улучшение сайта

Лидер "РАЖ" прокомментировал распад союза с Камчыбеком Ташиевым

Источник:
http://knews.kg/2016/12/lider-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399965-ru.html

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28 декабря 2016, 11:54       Комментарии

Лидер партии "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов в ходе итоговой пресс-конференции 2016 года прокомментировал распад союза с Камчыбеком Ташиевым.
"Относительно Ташиева, он отдельно пошел на выборы, и это было его личное решение. Мы несколько раз встречались, и я говорил, что надо двигаться вместе", – отметил он.
По его словам, в политической борьбе во главу угла нужно прежде всего ставить интересы государства.
""Республика – Ата Журт" – это новая партия, созданная на основе двух политобъединений. Возможно, к 2020 году мы вернемся к старому названию. Однако, не в названии дело же", – сказал депутат.

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