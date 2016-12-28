Лидер "РАЖ" прокомментировал распад союза с Камчыбеком Ташиевым

28 декабря 2016, 11:54 Комментарии

Лидер партии "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов в ходе итоговой пресс-конференции 2016 года прокомментировал распад союза с Камчыбеком Ташиевым.

"Относительно Ташиева, он отдельно пошел на выборы, и это было его личное решение. Мы несколько раз встречались, и я говорил, что надо двигаться вместе", – отметил он.

По его словам, в политической борьбе во главу угла нужно прежде всего ставить интересы государства.

""Республика – Ата Журт" – это новая партия, созданная на основе двух политобъединений. Возможно, к 2020 году мы вернемся к старому названию. Однако, не в названии дело же", – сказал депутат.