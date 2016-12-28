Бабанов выступил за ужесточение наказания за использования админресурса

28 декабря 2016, 11:35 Комментарии

Лидер партии "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов в ходе итоговой пресс-конференции 2016 года отметил, что партия выступает против подкупа избирателей в любом виде.

"Было много разговоров вокруг законопроекта об ужесточении наказания за подкуп голосов, говорили что Бабанов против этих поправок. Но я хочу отметить, что именно я и депутаты нашей фракции были инициаторами данного проекта", – сказал он.

По его словам, сейчас партия инициировала дополнительные поправки в данный законопроект.

"Мы видели во время выборов, что очень сильно используется админресурс. Мы вносим изменения, согласно которым возможно будет возбуждать уголовную ответственность за использования админресурса. Если директор заставляет учителей агитировать за определенную партию, то учителя могут написать заявления в прокуратуру, и они обязаны среагировать", – отметил он.

Бабанов сообщил, что предлагается ужесточить наказание за неверно составленные списки избирателей.

"Мы также выступаем за внедрение видео-наблюдения в онлайн-режиме на каждом участке, чтобы не было вбросов", – сказал он.