Впервые в бассейне "Дельфин" прошел турнир на кубок мэра

28 декабря 2016, 11:27 Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. В Бишкеке завершился турнир на кубок мэра, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным мэрии, состязания проводились с целью пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья детей, развития и популяризации спорта.

"Турнир прошел в плавательном бассейне "Дельфин" среди мальчиков и девочек от 9 до 15 лет. По результатам состязаний лучшие спортсмены могут быть отобраны в сборные Кыргызстана и Бишкека", - рассказали в мэрии.

Соревнования прошли в дисциплине "Веселые старты" (по сумме очков на трех дистанциях) и дисциплине "Лучший спортсмен" (по абсолютно лучшему результату). Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами, а также ценными призами.

Один из старейших в городе бассейнов - "Дельфин" - был открыт в ноябре после реконструкции. Стоимость ремонта превысила 50 миллионов сомов.