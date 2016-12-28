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Впервые в бассейне "Дельфин" прошел турнир на кубок мэра

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/sport/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399963-ru.html

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"Дельфин", русалки и Нептуны. В Бишкеке прошел турнир по плаванию

В Бишкеке завершился турнир на кубок мэра Бишкека по плаванию

28 декабря 2016, 11:27       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. В Бишкеке завершился турнир на кубок мэра, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По данным мэрии, состязания проводились с целью пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья детей, развития и популяризации спорта.
"Турнир прошел в плавательном бассейне "Дельфин" среди мальчиков и девочек от 9 до 15 лет. По результатам состязаний лучшие спортсмены могут быть отобраны в сборные Кыргызстана и Бишкека", - рассказали в мэрии.
Соревнования прошли в дисциплине "Веселые старты" (по сумме очков на трех дистанциях) и дисциплине "Лучший спортсмен" (по абсолютно лучшему результату). Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами, а также ценными призами.
Один из старейших в городе бассейнов - "Дельфин" - был открыт в ноябре после реконструкции. Стоимость ремонта превысила 50 миллионов сомов.

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