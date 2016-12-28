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За раскопку могилы якобы баптистки обвиняемым грозит до трех лет тюрьмы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399962-ru.html

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Из-за угрозы взрыва с вокзалов в Москве эвакуировали почти три тысячи человек

28 декабря 2016, 11:35       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Первое судебное заседание по делу о раскопке могилы пожилой женщины прошло в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области, сообщает региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан.
В октябре несколько жителей села Сары-Талаа вместе с имамами не разрешили похоронить односельчанку на местном кладбище из-за того, что, по их данным, покойная 76-летняя Каныгуль Сатыбалдиева придерживалась христианско-баптистского вероучения. Ее перезахоранивали трижды, сообщили в МВД.
Судебный процесс состоялся 27 декабря, на него были приглашены дочь покойной, ответчики и свидетели. Заседание перенесли на 4 января из-за того, что явились не все свидетели.
Подсудимыми по делу выступают пять человек, один из которых сбежал, но был задержан в Бишкеке. Согласно законодательству, им грозит наказание в виде общественных работ (до 240 часов) или до трех лет лишения свободы. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 263 "Надругательство над телами умерших и местом их захоронения" Уголовного кодекса КР.

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