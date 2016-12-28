В Бишкеке прошел первый республиканский конкурс среди студентов по составлению судебных актов

28 декабря 2016, 11:27 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В здании Кыргызской Государственной юридической академии (КГЮА) 24 декабря прошел республиканский конкурс среди студентов и магистрантов юридических факультетов высших учебных заведений по составлению судебных актов, собравший 36 студентов из 6 университетов Кыргызстана. Об этом сообщили в представительстве Международной организации по праву развития (IDLO) в Кыргызстане.

Во время первого в своем роде конкурса студентам было предложено изучить судебные акты, опубликованные на сайте www.sot.kg в процессе принятия решений по конкретным учебным кейсам, предоставленным командам.

Идея конкурса состоит в подкреплении теоретических знаний студентов на практике: каждая команда, представляющая отдельный ВУЗ, тщательно изучила одно условное гражданское и одно условное уголовное дело, вынесла свое решение и презентовало его зрителям конкурса и жюри, которое определило победителей.

Конкурс является логическим продолжением внедрения курсов по учебному судебному процессу в программы обучения юридических факультетов ряда высших учебных заведений.

"Этот курс приносит много пользы для студентов - они учатся читать судебные решения, проводить судебные процессы, понимать, каким образом происходит суд. Для нас очень важно научить студентов писать сами решения, читать их правильно, делать выводы и обоснования, для того, чтобы дать им оценку. Поэтому, мы решили поддержать инициативу Ассоциации Юридических клиник Кыргызстана по проведению этого конкурса. Мы надеемся, что он станет ежегодным - ведь он способствует выработке навыков у студентов, которые помогут им в дальнейшем в работе в юридической сфере", - отметил в приветственной речи Старший советник по судебной реформе Филиала Международной организации по праву развития в Кыргызстане (IDLO Кыргызстан) Айбек Давлетов.

Одна из главных задач конкурса - это популяризация сайта www.sot.kg - интернет ресурса, предоставляющего доступ к информации о судебных делах и актах. Сайт дает возможность анализа судебных решений и формирования мнения о деятельности судебной системы или конкретных судей, являясь инструментом надзора общественности за отправлением правосудия и элементом противодействия коррупции в судебной ветви власти.

Для студентов юридических факультетов www.sot.kg - уникальный ресурс, где они могут рассмотреть применение тех или иных законов на практике. Изучая судебные акты для своего профессионального развития, студенты также делают свой вклад в открытость и прозрачность судебной системы и улучшение качества решений судов, будучи активными пользователями сайта.

Основная цель конкурса - укрепление системы юридического образования и науки, повышение потенциала юридического сообщества в сфере отправления правосудия и качества подготовки специалистов в области юриспруденции.

"Поддержка студентов юриспруденции и судебной системы - это шаг в будущее, потому что завтрашние судьи, прокуроры, адвокаты - это сегодняшние студенты. И если их база будет сильной на сегодняшний день, то это означает высокое качество судей в будущем", - сказал президент Ассоциации юридических клиник Артур Бакиров.

В конкурсе приняли участие команды 6 ВУЗов страны: Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына (КНУ), Кыргызская Государственная Юридическая Академия (КГЮА), Кыргызско-Российский Славянский Университет (КРСУ), Американский Университет в Центральной Азии (АУЦА), Международный Университет Кыргызстана (МУК), Международный Университет Центральной Азии (МУЦА).

Из шести команд студентов высших учебных заведений, заинтересованных в развитии своих навыков юридического анализа, команда Кыргызско-Российского Славянского Университета заняла первое место. Второе место заняла команда КНУ им. Баласагына, третье - команда КГЮА. Конкурс оценивался компетентным жюри, в которое вошли именитые судьи и работники правового сектора Кыргызстана: судья Верховного суда КР Болотбек Акматов, судья Чуйского областного суда Индира Айтбаева, судья Бишкекского городского суда Жаныл Мамбеталы, президент Ассоциации юридических клиник Артур Бакиров, советник по судебной реформе Филиала Международной организации по праву развития в Кыргызстане (IDLO Кыргызстан) Дильбара Максимбекова.

Организаторы мероприятия выступили фФилиал Международной организации по праву развития в КР (IDLO Кыргызстан), реализующий Программу Агентства США по международному развитию (USAID) по укреплению судебной системы в КР, совместно с Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана, при поддержке Кыргызской Государственной Юридической Академии.