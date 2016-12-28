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В Кыргызстане с 2017 года отменят весеннюю охоту

Источник:
http://24.kg/vlast/42469_v_kyi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399960-ru.html

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28 декабря 2016, 11:25       Комментарии

В Кыргызстане с 2017 года отменят весенний охотничий сезон. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава департамента рационального использования природных ресурсов Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) Алмаз Мусаев.
Напомним, парламентарии во втором чтении обсуждают поправки в Закон КР "Об охоте и охотничьем хозяйстве".
По информации Алмаза Мусаева, в 2016 году численность архаров и козерогов в стране составила 12-17 тысяч.

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