Директора школ уверяют, что не собирают деньги на новогодние елки

28 декабря 2016, 11:30 Комментарии

Новогодние утренники в школах проводятся для учеников бесплатно. Об этом ИА "24.kg" сообщили в Министерстве образования и науки.

По словам директоров столичных школ №№ 54, 47 и 24, на собраниях, где присутствовали члены родительских комитетов всех классов, обсуждался вопрос о проведении новогодней театрализованной елки с приглашением артистов.

<ul> <li>Вход на представление в школе №54 составлял 120 сомов, в школе №47 - 90, в школе №24 - 150 сомов. Дети из малообеспеченных, многодетных семей, сироты могли участвовать в новогоднем представлении бесплатно.</li> </ul> Директор школы №24 отметила, что Минобразования никогда не обязывало покупать билеты на представление в "Сейтеке".

По данным Управления образования города Таласа, всех директоров школ оповестили о запрете сбора средств на новогодний утренник. В школах и детсадах не было таких фактов. "В школе №7 имени Э.Айылчиева родители по своему желанию возили детей 1-4 классов на представление, организованное городским отделом культуры, которое стоило 70 сомов", - пояснили в управлении.

Как сообщили в Чуй-Токмакском отделе образования, 20 декабря провели совещание с директорами школ, на котором обсуждался запрет на денежные сборы для проведения новогодних елок. Издан приказ, с которым ознакомили всех директоров. Отдел образования и школы города средств на проведение елок не собирали.

Тем не менее есть факты, что с учеников собирают деньги за вход на новогодний утренник.