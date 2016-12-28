В Бишкеке на обновление автопарка "скорой" заложили 20 миллионов сомов

28 декабря 2016, 11:34 Комментарии

В бюджете-2017 заложено на покупку санитарного транспорта более 20 миллионов сомов. Об этом сообщил сегодня на собрании в Станции скорой медицинской помощи Бишкека заместитель директора Департамента здравоохранения Тилек Жантайбеков.

"В 2016 году мы хотели закупить 10 машин, но по определенным причинам не получилось. Мы будем стараться обеспечить вас теплыми и комфортными автомобилями. В 2017 году десять машин обновим точно", - сказал Тилек Жантайбеков.

Он поблагодарил сотрудников "скорой" за работу в сложных условиях. "У нас всего 38 бригад. Но вы оказываете неотложную медицинскую помощь всему городу. Благодарю вас!" - сказал замдиректора департамента.