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В Москве кыргызским мигрантам продавали фальшивые авиабилеты на Новый год

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352825_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399956-ru.html

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28 декабря 2016, 10:58       Комментарии

Гражданка Кыргызстана в Москве продавала фальшивые авиабилеты соотечественникам. Об этом сообщил представитель МВД КР в РФ Аскат Алиев.
По его словам, молодая женщина по имени Алтынай продавала соотечественникам авиабилеты в Кыргызстан на период с 26 по 31 декабря по низкой цене. Всего такие билеты купили более 200 человек. О том, что билеты фальшивые, пассажиры узнавали только в аэропорту, когда их не допустили к регистрации. Вчера в представительство обратились около 40 кыргызстанцев, которые должны были вылететь в Бишкек и Ош 26 и 27 декабря.
Сейчас задержанная находится в полицейском отделении в Замоскворечье и дает показания.
"Многие из этих людей не знали, что купили фальшивые билеты. Эти люди хотели поехать к своим семьям, детям и встретить Новый год в кругу семьи, теперь же им не надо ехать в аэропорт, потому что билеты фальшивые", - написал Алиев.
Он призвал всех, кто купил билеты у этой женщины по адресу: улица Большая Ордынка, 63, кабинет 22, обратиться в официальные представительства авиакомпаний и проверить свои билеты, и если они окажутся фальшивыми, то обратиться в правоохранительные органы.
Отметим, это первый случай массовой продажи фальшивых авиабилетов для кыргызских мигрантов. В сентябре была задержана пенсионерка из Кыргызстана, которая так же продавала соотечественникам фальшивые билеты. Тогда сумма ущерба превысила два млн рублей.

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