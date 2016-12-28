Президент КТРК извинился перед гардеробщицей парламента

28 декабря 2016, 10:59 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Президент Общественной телерадиокорпорации (КТРК) Илим Карыпбеков принес извинения Орунай Мамытовой за возможные неудобства, доставленные своим сообщением в социальных сетях.

Ранее на страницах в Facebook и Twitter Карыпбеков разместил пост с фотографиями. Он писал: "Сегодня, когда я вышел с заседания комитета ЖК, гардеробная, где оставил свою куртку, перешла в режим самообслуживания". На фото была изображена записка, где в переводе на русский значилось: "Одежду можно брать самостоятельно". Некоторые СМИ написали, что женщину уволили за то, что она отлучилась в уборную. Сейчас публикация Карыпбекова в Facebook уже недоступна.

"Я не говорил этой женщине ни одного плохого слова. Думал лишь об одном: в Жогорку Кенеш приходит много людей, и, если из гардероба пропадет чья-нибудь одежда, отвечать придется ей. Сотрудники парламента сообщили, что никто не собирался увольнять гардеробщицу. Прошу прощения, если мой пост доставил ей неудобства", - написал Карыпбеков в Facebook.

Ранее руководитель пресс-службы ЖК Ибраим Нуракун уулу сообщил, что после новости об увольнении женщины журналисты, аккредитованные в ЖК, начали звонить ему и заступаться за нее. Тогда Мамытовой выразили устную благодарность от пресс-службы парламента за "вежливое обслуживание посетителей".