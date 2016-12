10.59: о чем еще можно поскафнить в конце года

28 декабря 2016, 10:59 Комментарии

Слово "скафнить" хоть и региональное, но это обстоятельство компенсируется его частым употреблением. Просмотры не дадут соврать.

Действительно, скафнить не просто легко, а очень легко. Например, школьникам и их родителям, потому что каникулы в Бишкеке будут короче.

Или водителям грузовиков на сложной дороге Ош - Бишкек, где они создали пробку. При этом Минтранс и МЧС тоже недовольны, но самими водителями. Шоферы оказались не готовы к зиме: на шинах их авто отсутствуют цепи, а в баках вместо зимнего дизтоплива залито летнее.

Не лучше настроение у работников военных судов: последние упраздняют, а сотрудников переводят в гражданские органы служителей Фемиды. Да, безработица им не грозит - как и прибавки за воинские звания.

Но выражать недовольство не всегда плохо. Сообщение гендиректора КТРК Илима Карыпбекова об отсутствующей на рабочем месте гардеробщице Жогорку Кенеша вызвало бурное обсуждение в соцсетях, появились слухи, что ее уволили. На защиту женщины встали как пользователи, так и парламентские журналисты. Инцидент закончился миром, а эжешку похвалили "за вежливое обслуживание посетителей парламента".

А если серьезно, давайте меньше скафнить. Ведь позитив не только продлевает жизнь, но и делает ее гораздо приятнее. Так, звезды нашей эстрады исполнили любимую новогоднюю песню и сняли суперпозитивный клип.

Позитива вообще много. Например, финансисты, банки и будущие заемщики могут радоваться: Нацбанк снизил учетную ставку, то есть процентную ставку кредитов для коммерческих учреждений. Надеемся, следом подешевеют и займы для простых кыргызстанцев.

Радость вызывают и другие данные Нацбанка: сом за год укрепился по отношению к доллару на 8,5 процента. Можем, товарищи! Инфляция почти на нуле, соответственно цены особо не растут.

Кстати, о США: 25 лет исполнилось нашим дипотношениям. Наш министр Абдылдаев и госсекретарь Керри обменялись телеграммами, американец отметил, что за эти годы граждане КР и США стали друзьями и партнерами. How do you do my friends? $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1031010073'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1031010073'] = 'Subject'; } }); © Видео / Уларбек БакырдиновВышедшая замуж за кыргыза Анастасия Озерска, несмотря на мороз, научилась доить корову

Помните фильм "Сундук предков"? Оказывается, такие истории бывают не только в кино. Не менее красивая история любви у латышки Анастасии Озерска и ее супруга Уларбека Бакырдинова. Теперь девушка, как заправская келинка, наливает чай, готовит традиционные блюда и печет хлеб. Давайте поздравим молодых! Не сочтите за скаф, но для некоторых наших барышень-белоручек это наука и пример.

Цены на ГСМ не снизились, но и не выросли, так что не поскафнишь. Аи-95 стоит 41,5 сома, девяносто второй отпускают по 39, а "дизель" - по 36,5 сома.

Про валюту тоже не поскафнишь: доллар немного упал - продают по 69,28 сома, а покупают по 69,47.

Давайте побольше радоваться жизни и искать в ней позитив, ведь скафнить под Новый год - это преступление перед самим собой!

В стране 10.59.

Бакыт Толканов, который уже час как перестал скафнить