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Налоговики Бишкека заверяют, что выполнят план по налоговым сборам до конца года

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399952-ru.html

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28 декабря 2016, 10:38       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. Председатель Государственной налоговой службы (ГНС) КР Замирбек Осмонов провел совещание с руководителями и сотрудниками территориальных налоговых органов города Бишкек, где были обсуждены вопросы сбора налогов.
Начальники управлений ГНС по Первомайскому, Октябрьскому, Свердловскому и Ленинскому районам города Бишкек отчитались перед главой ведомства о проводимой ими работе по обеспечению плановых показателей по сбору налогов за 2016 год.
Заслушав информацию, З.Осмонов призвал начальников налоговых органов мобилизоваться, чтобы обеспечить 100% выполнение плана, для этого, напомнил он, есть еще несколько дней. "За оставшиеся несколько мы должны отработать "ударными" темпами", - сказал председатель ГНС.
Руководители территориальных налоговых органов города Бишкек заверили, что план по налоговым сборам будет выполнен.
Глава Налоговой службы изложил участникам заседания план работы ведомства на 2017 год и рассказал о предстоящих структурных изменениях в ведомстве.
Поздравив сотрудников управления ГНС по Октябрьскому району с новым актовым залом, Замирбек Осмонов подчеркнул, что ведомство продолжит работу по созданию благоприятных условий труда для налоговых сотрудников и оказанию качественных услуг налогоплательщикам.
"Новый зал получился очень современным, мы планируем в будущем здесь проводить коллегии, встречи и семинары для налогоплательщиков", - заключил председатель ГНС.

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