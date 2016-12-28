С.Жээнбеков: "Производить качественную продукцию, которая отвечает всем требованиям - очень важно"

28 декабря 2016, 10:39 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. Производить качественную продукцию, которая отвечает всем требованиям - очень важно. Об этом сегодня сообщил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков в ходе присуждения Премии качества кыргызским предпринимателям.

В начале своей речи глава правительства поздравил всех с наступающим новым 2017 годом и пожелал в наступающем году много хорошего и доброго. Он призвал предпринимателей не останавливаться на достигнутом.

Как отметил премьер-министр, этот конкурс нацелен на выбор качественной продукции и предоставляемых услуг, а также он призван усиливать конкурентоспособность производимой продукции. "Производить качественную продукцию, которая отвечает всем требованиям - очень важно. Только производя качественную продукцию, мы можем выйти на международный рынок. И в этом велика заслуга ответственных предприятий, которые качественно выполняют свою работу, которая всегда будет поддержана со стороны государства", - сказал С.Жээнбеков.

По его словам, подобные конкурсы и мероприятия показывают, что государство верит в своих предпринимателей и гордится ими.