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С.Жээнбеков: "Производить качественную продукцию, которая отвечает всем требованиям - очень важно"

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399951-ru.html

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28 декабря 2016, 10:39       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. Производить качественную продукцию, которая отвечает всем требованиям - очень важно. Об этом сегодня сообщил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков в ходе присуждения Премии качества кыргызским предпринимателям.
В начале своей речи глава правительства поздравил всех с наступающим новым 2017 годом и пожелал в наступающем году много хорошего и доброго. Он призвал предпринимателей не останавливаться на достигнутом.
Как отметил премьер-министр, этот конкурс нацелен на выбор качественной продукции и предоставляемых услуг, а также он призван усиливать конкурентоспособность производимой продукции. "Производить качественную продукцию, которая отвечает всем требованиям - очень важно. Только производя качественную продукцию, мы можем выйти на международный рынок. И в этом велика заслуга ответственных предприятий, которые качественно выполняют свою работу, которая всегда будет поддержана со стороны государства", - сказал С.Жээнбеков.
По его словам, подобные конкурсы и мероприятия показывают, что государство верит в своих предпринимателей и гордится ими.

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