Госэпиднадзор напоминает жителям Кыргызстана способы избежать пищевых отравлений в новогодние праздники

28 декабря 2016, 10:48 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. С наступлением зимнего периода ежегодно возрастает опасность возникновения инфекций, передающихся с пищей. Об этом агентству "Кабар" рассказал заведующий отделом надзора за безопасностью пищевых продуктов департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава КР Токтогул Базарбаев.

По его данным, за 2015 года зарегистрированы 165 случаев пищевого отравления с 366 пострадавшими, с 9 смертельными исходами, из них "ботулизм"- в 66 случаях с 141 пострадавшим и с 8-ю смертельными исходами, 25 случаев подтверждены лабораторно, все случаи произошли в быту, то есть связаны с употреблением домашних консервированных продуктов.

"За 2016-й года зарегистрировано 108 случаев пищевого отравления бактериального происхождения с 250 пострадавшими, из них 65 случая ботулизма со 143 пострадавшими, с 4 летальными исходами. В начале года зарегистрированы массовые случаи ботулизма. Все эти случаи связаны с употреблением консервированных продуктов домашнего приготовления, чаще всего это огурцы, баклажаны, салаты "ассорти", - сказал он.

Также Т.Базарбаев отметил, что причинами возникновения ботулизма чаще всего являются несоблюдение гигиены при консервации в домашних условиях: начиная с момента сбора закупа овощей до мытья банок, крышек.

Кроме этого, специалист Минздрава добавил, что в домашних условиях каждая хозяйка старается украсить стол различными продуктами собственного приготовления, деликатесов и салатов, особенно перед новым годом, и эти деликатесы зачастую используется в течение 2-3 дней и могут быть причинами пищевых отравлений.

"Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекций являются многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), устуканы - вареное мясо, казы, карта, чучук. Недостаточно промытые фрукты и овощи также опасны, т.к. на их поверхности могут находиться возбудители различных кишечных инфекций", - пояснил он.

Также специалист дал рекомендации по профилактике пищевых отравлений перед новым годом:

- приобретайте готовую пищу в организациях торговли и общественного питания, которые надлежащим образом организовали производство и реализацию продуктов питания, не приобретайте готовые пищу в случайных местах;

- обращайте внимание на дату изготовления пищевого продукта, срок его годности, условия реализации;

- закупайте или готовьте салаты, изделия из рубленого мяса, студни, заливное, кондитерские изделия с кремом в небольшом количестве, помня о том, что хранить их надо при температуре от +2С до +6С ограниченное время;

- подвергайте повторной термической обработке блюда предыдущего дня;

- соблюдайте технологию приготовления блюд в домашних условиях, при этом выполняя следующее: тщательная обработка рук перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использование отдельных разделочных досок и ножей для разделки сырых продуктов и готовых изделий; тщательно промывайте проточной водой зелень, овощи и фрукты;

- размещайте в холодильнике продукты питания с условиями товарного соседства: готовые блюда и полуфабрикаты высокой степени готовности - на верхних полках, сырье - на нижних полках;

- если вы чувствуете себя нездоровым (особенно при наличии расстройства стула, тошноты, болях в животе) ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей, обратитесь к врачу;

- необходимо мыть руки с мылом перед приемом пищи и после посещения туалета.

В заключение он порекомендовал населению, в случае признаков заболеваний обращаться за медицинской помощью. "Этим Вы ускорите лечение и не допустите заболевания членов семьи. Не занимайтесь самолечением, что может стать причиной побочных явлений, привыканием к некоторым лекарственным препаратам, развитию осложнений и хронических форм заболеваний", - сказал Т.Базарбаев.