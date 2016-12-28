В Бишкеке открыт приют для бездомных больных туберкулезом

28 декабря 2016, 10:55 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В г.Бишкек открыт приют для бездомных больных туберкулезом. Данная инициатива принадлежит Общественному фонду "Альтернатива в наркологии", которую поддержал проект USAID "Победим туберкулез". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По словам координатора социального проекта Виктора Кузнецова, из-за ограниченных ресурсов шелтер пока рассчитан на 10 постояльцев, но в очереди стоит еще 50 человек. Этот приют предназначен для людей без определенного места жительства, которые прошли интенсивное лечение от туберкулеза в стационаре и должны закончить его на амбулаторном уровне, но не имеют, ни денег, ни крыши над головой, ни возможности добывать себе еду. А самое главное, зачастую приверженности длительное время принимать противотуберкулезные препараты, ведь лечение иногда может доходить до двух лет.

Как отметила директор проекта USAID "Победим туберкулез" Айнура Ибраимова, данная инициатива - реальная возможность предупредить распространение туберкулеза в Кыргызстане и уберечь от заболевания многих его граждан.

В г.Бишкек, к примеру, на сегодняшний день зарегистрировано 84 человека без определенного места жительства с туберкулезом, у 43 из них наблюдается туберкулез тяжелой, мультирезистентной устойчивой формы.

"Специалисты проекта USAID "Победим туберкулез" разработали для данного социального учреждения специальные рекомендации по соблюдению мер инфекционного контроля, - рассказала Айнура Ибраимова. Здесь есть медсестра и социальный работник. В эпидемиологическом плане перед "Альтернативой в наркологии" поставлена достаточно сложная задача: каждый временный житель этого дома должен закончить курс лечения, назначенный врачами. Рано или поздно человек, конечно, уйдет из шелтера, но его организаторы дали обязательство, что будут отслеживать и мониторировать своих подопечных и добиваться того, чтобы каждый больной завершил лечение и выздоровел. Шелтер существует меньше трех месяцев, но в его стенах уже имеется одна успешная история. Здесь сопровождают каждого постояльца, помогают ему найти своё место в жизни, работают вместе с юристами, чтобы восстановить документы. С одной стороны предоставляется возможность излечиться, с другой - старт к тому, чтобы человек начал новую жизнь. И в глазах у людей появляется тихая надежда...".