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У следствия появилась новая версия крушения Ту-154 в Сочи

 

Фотографии: 24.kg

   

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399946-ru.html

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28 декабря 2016, 10:40       Комментарии

Вчера расшифровали параметрический самописец самолета Ту-154 Минобороны РФ, рухнувшего в минувшее воскресенье в Черное море. Об этом написала газета "Коммерсант".
Министерство обороны сообщило, что исследования позволили "сузить перечень вероятных причин крушения самолета". Результаты расшифровки "черного ящика" военное ведомство пока не обнародовало, отметив лишь, что "окончательные выводы о причинах авиакатастрофы сделает государственная комиссия после изучения всех возможных факторов".
Фото АР: Спасатели извлекли бортовой самописец Ту-154
Между тем источник "Ъ", близкий к расследованию, сообщил, что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.
Неуборка закрылков, по мнению опрошенных специалистов в области авиации, является неприятным, но отнюдь не катастрофическим происшествием. Подобная ситуация и действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154 и постоянно отрабатываются членами экипажей на тренажерах.
Фото "Коммерсанта": Набережная города Сочи
По словам экспертов, возникающий в связи с неубранными закрылками пикирующий момент на старте летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета. Выигрывая за счет этого время, пилоты тут же докладывают о неисправности диспетчеру и возвращают машину на аэродром вылета. При этом возврат происходит на небольшой скорости, чтобы отклоненные плоскости не оторвало встречным потоком.
Одна из версий крушения Ту-154 – попадание посторонних предметов в двигатель Подробнее
Экипаж Ту-154, по мнению экспертов, по какой-то причине не сумел решить проблему отказавших закрылков. Более того, своими действиями мог усугубить возникшую на борту аварийную, но еще не критическую ситуацию.
Эксперты полагают, что военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.
Фото "Коммерсанта": Цветы у офиса "Фонда доктора Лизы"
Кстати, предположение о несработавших закрылках выдвигалось участниками расследования еще до расшифровки самописца. Сделано это на основе показаний непосредственного очевидца происшествия - сотрудника береговой охраны ФСБ, сравнившего положение самолета в момент касания воды с движущимся на заднем колесе мотоциклом.
Вчера официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что помимо показаний этого и других очевидцев в распоряжении следствия есть и видеозапись, на которой запечатлен короткий полет лайнера - от взлета до падения. При этом в СКР как содержание видеозаписи, так и сведения, полученные экспертами с бортового самописца, не комментировали.
Фото "Коммерсанта": руководитель ансамбля имени Александрова
Несмотря на данные самописца, следствие и эксперты пока не собираются отказываться от других предположений о причинах катастрофы. Так, по данным "Ъ", у специалистов до сих пор остаются в работе версии о возможном теракте на борту самолета; о нарушении его центровки при взлете, к которой Ту-154, по словам пилотов, весьма чувствителен. Проверяются данные и о возможном столкновении самолета со стаей чаек.
<ul> <li>На борту летевшего в Сирию воздушного судна находились 92 человека. Среди них музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза. Все они погибли.</li> </ul>

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