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Forbes: Кыргызстан – одна из самых впечатляющих и недооцененных стран мира

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42466_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399945-ru.html

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28 декабря 2016, 10:42       Комментарии

Американский журнал Forbes составил список самых дешевых стран для отдыха в 2017 году. Всего в рейтинге 21 страна.
Первое место занял Северный Вьетнам. Проживание в частном секторе в среднем обойдется в $10-15 за ночь, в спальном корпусе - $5, питание - $0,5-$2 за блюдо. Для сокращения транспортных расходов рекомендуется взять в аренду мотоцикл.
Кыргызстан занял второе место. По мнению журнала, республика является одной из самых впечатляющих и недооцененных стран мира. Столица Бишкек - невероятный центр для изучения Центральной Азии, остатков Шелкового пути - таких, как башня Бурана.
Для туристов с ограниченным бюджетом Кыргызстан является доступным. Проживание в частном секторе в городе можно найти всего за $15 за ночь, питание обойдется от $2. Пребывание в традиционной юрте с двухразовым питанием стоит $20 на человека.
В список также вошли Лиссабон (Португалия), Сеул (Южная Корея), Бухарест (Румыния), Кейп-Пойнт (Южная Африка), Крит (Греция), Палаван (Филиппины), Берли Хедс (Квинсленд, Австралия), Порту (Португалия).

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