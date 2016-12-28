Средний прожиточный минимум в Кыргызстане в 2017 году составил 6 тысяч 240 сомов

28 декабря 2016, 10:54 Комментарии

Определен средний прожиточный минимум в Кыргызстане на 2017 год. Он составил 6 тысяч 240 сомов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил представитель правительства. В 2016 году этот показатель составил 5 тысяч 700 сомов.

По данным кабмина, минимальная зарплата в 2016 году составила 1,6 тысячи сомов, в 2017-м она вырастет до 1,8 тысячи. Средняя заработная плата в нынешнем году составила 14 тысяч сомов, на следующий год она увеличится до 16 тысяч 200.

Депутат Дастанбек Джумабеков задал вопрос представителю правительства: "В статье 42 Конституции сказано, что каждый гражданин КР имеет право получать зарплату не менее прожиточного минимума. Как правительство собирается решать данную ситуацию и улучшить ее?"

Представитель правительства ответил, что Министерство труда ведет работу для улучшения ситуации.