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Жанар Акаев призвал коллег поддержать любой законопроект, запрещающий охоту на животных

Источник:
http://24.kg/vlast/42468_janar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399943-ru.html

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28 декабря 2016, 10:59       Комментарии

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Жанар Акаев призвал коллег поддержать любой законопроект, запрещающий охоту на животных.
Напомним, сегодня во втором чтении рассматривают поправки в Закон КР "Об охоте и охотничьем хозяйстве".
"В соседних странах нет моратория на охоту, так как там охота не ведется. И большинство наших животных уходят в те страны, потому что там на них отстрел не ведется. И мы должны поддержать законопроект", - сказал Жанар Акаев.

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