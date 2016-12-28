Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишекеке накормили более ста бездомныхВ Бишекеке накормили более ста бездомныхПрезидент КТРК извинился перед гардеробщицей парламентаПрезидент КТРК извинился перед гардеробщицей парламента

Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов

 

Фотографии: 24.kg

  

Источник:
http://24.kg/finansy/42459_kyi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399942-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан получит 100 млн долларов технической помощи от Казахстана

"РИА Новости": Эксперт объяснил, почему Бишкек может получить помощь от ЕврАзЭС

В Кыргызстане уровень долларовых кредитов снизился до 44 процентов

Почему Бишкек может получить помощь от ЕАЭС, рассказал эксперт

Чем важен визит Атамбаева в Узбекистан, рассказали узбекские эксперты

28 декабря 2016, 11:00       Комментарии

Эксперты уверены, что в год Петуха ждать подвоха от доллара не стоит. Как и повторения ситуации, когда в 2016-й Кыргызстан вступил с курсом "американца" в 76 сомов. Это вынудило принимать экстренные меры, которые заставили доллар весь год держаться на отметке не выше 70 сомов.
Доллар удержат ради президента
Доктор экономических наук Толонбек Абдыров уверен, что в естественных условиях сом вряд ли смог бы составить серьезную конкуренцию доллару. У Кыргызстана нет особых заделов, чтобы развивать экономику в 2017 году. Это значит, что средств на производство тоже нет, но в республике действует жесткая монетарная политика.
"Власти следуют жесткой политике, чтобы держать под контролем инфляционные процессы, не давать возможности ценам расти. В то же время большинство товаров мы импортируем, значит, постоянно нуждаемся в долларах. И если вдруг в следующем году будут скачки на валютном рынке, Национальный банк будет сбрасывать доллары для стабилизации курса", - заявил ИА "24.kg" Толонбек Абдыров.
Экономист уверен, что страна продолжит следовать выбранному курсу. Следовательно, ждать серьезного изменения курса доллара не стоит. К тому же не стоит забывать, что в следующем году президентские выборы.
Специалист уверен, что власти не только держат доллар в узде, но и не дают возможности вбросить на рынок крупные суммы национальной валюты. Из-за этого у предпринимателей нехватка денег, и, следовательно, рассчитывать на развитие производства в 2017 году не стоит.
Виртуальный оптимизм
С коллегой согласен и экономист Айылчы Сарыбаев. Он напоминает, что плавное повышение курса доллара в течение последних пяти лет говорит об управляемости курсом сома. Ничего страшного в этом эксперт не видит. Он уверен, что Национальный банк республики успешно справляется с задачей регулирования курса сома, используя международные валютные резервы страны.
"Благодаря этому Нацбанк в какой-то степени сглаживает влияние мирового валютного, экономического, финансового кризиса на инфляционные процессы в Кыргызстане. Например, в последние два года резкие изменения курса тенге, рубля и даже юаня не сильно повлияли на курс сома. Хотя у нас экономика виртуальная, реальный сектор не влияет на курс сома", - считает Айылчы Сарыбаев.
Он отмечает, что таким образом предприниматели могут более-менее стабильно работать. Для населения подобная политика позволяет не переживать о возможном резком скачке цен.
В то же время экономист прогнозирует, что доллар все равно будет расти. Правда, это будет происходить постепенно. Такова мировая тенденция. Сказывается кризис в России и Казахстане, которые являются основными торговыми партнерами Кыргызстана.
Главное - не паниковать
А вот председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов не видит повода для паники и беспокойства. Ситуация на валютном рынке стабильная. С начала года сом укрепился по отношению к доллару на 8,5 процента.
Если же говорить о возможных скачках валюты в будущем, то председатель НБ КР советует ориентироваться на состояние экономик России и Казахстана. Положение там косвенно влияет на ситуацию в Кыргызстане через денежные переводы от мигрантов и инвестиции.
Кроме того, глава Нацбанка рекомендует гражданам не поддаваться панике. Она опасна тем, что люди бегут, покупают валюту, а потом сами от этого страдают.
"Я всегда советую всем, когда происходит что-то непонятное, лучше подождать, и тогда все будет хорошо", - говорит Толкунбек Абдыгулов.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум