28 декабря 2016, 10:36 Комментарии

С 2017 года в Кыргызстане будет отменен сезон весенней охоты. Об этом 28 декабря на заседании парламента сообщил глава департамента рационального использования природных ресурсов Госагентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству Алмаз Мусаев.

Ранее депутат Алмасбек Акматов ("Бир Бол") предложил запретить сезон весенней охоты, так как в это время плодится скот.

Депутаты рассматривают проект закона "О внесении изменения в закон Кыргызской Республики "Об охоте и охотничьем хозяйстве", который вносится на второе чтение.

А.Акматов спросил, когда в последний раз была уточнена численность архаров, горных баранов, козерогов, козлов?

По словам А.Мусаева, в 2016 году были произведены последние расчеты, сейчас подводятся итоги.

"Вы можете официально сказать, что их количество не уменьшилось?" - спросил депутат.

По данным А.Мусаева, сейчас количество составляет 12-17 тыс. особей. Из-за миграции есть небольшое снижение.