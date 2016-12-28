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С 2017 года в Кыргызстане будет отменен сезон весенней охоты

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399941-ru.html

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28 декабря 2016, 10:36       Комментарии

С 2017 года в Кыргызстане будет отменен сезон весенней охоты. Об этом 28 декабря на заседании парламента сообщил глава департамента рационального использования природных ресурсов Госагентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству Алмаз Мусаев.
Ранее депутат Алмасбек Акматов ("Бир Бол") предложил запретить сезон весенней охоты, так как в это время плодится скот.
Депутаты рассматривают проект закона "О внесении изменения в закон Кыргызской Республики "Об охоте и охотничьем хозяйстве", который вносится на второе чтение.
А.Акматов спросил, когда в последний раз была уточнена численность архаров, горных баранов, козерогов, козлов?
По словам А.Мусаева, в 2016 году были произведены последние расчеты, сейчас подводятся итоги.
"Вы можете официально сказать, что их количество не уменьшилось?" - спросил депутат.
По данным А.Мусаева, сейчас количество составляет 12-17 тыс. особей. Из-за миграции есть небольшое снижение.

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