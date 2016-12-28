28 декабря 2016, 10:46 Комментарии

В 2016 году было выдано 65 лицензий на отстрел архаров и горных баранов. Об этом 28 декабря на заседании парламента сообщил глава департамента рационального использования природных ресурсов Госагентства охраны окружающей среды и лесному хозяйству Алмаз Мусаев.

Также было выдано 208 лицензий на отстрел горных козлов, 12 на отстрел косуль, 18 на отстрел волков. Общая сумма, поступившая в бюджет, составила 49 млн сомов.

Отвечая на вопросы, А.Мусаев сообщил, что на отстрел волков в этом году было предусмотрено 6 млн сомов. Всего было отстрелено 307 волков, 928 шакалов, 28 волчат.

Около 3 млн сомов были выданы в качестве премий охотникам.

<table border="1"> <tr> <td>

</td> <td> Стоимость охотничьего тура

</td> <td> Стоимость лицензии на отстрел

</td> <td> Количество лицензий в год

</td> </tr> <tr> <td> Кыргызстан

(баран Марко Поло)

</td> <td> $15-20 тыс.

</td> <td> 450 тыс. сомов

($6 тыс.)

</td> <td> 70

</td> </tr> <tr> <td> Таджикистан

(баран Марко Поло)

</td> <td> $25-35 тыс.

</td> <td> $10-12 тыс.

</td> <td> 80

</td> </tr> <tr> <td> Монголия

(гобийский, хангайский и алтайские бараны)

</td> <td> $30-70 тыс.

</td> <td> $10-20 тыс.

</td> <td> 15-20

</td> </tr> </table>