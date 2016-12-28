28 декабря 2016, 10:46 Комментарии
В 2016 году было выдано 65 лицензий на отстрел архаров и горных баранов. Об этом 28 декабря на заседании парламента сообщил глава департамента рационального использования природных ресурсов Госагентства охраны окружающей среды и лесному хозяйству Алмаз Мусаев.
Также было выдано 208 лицензий на отстрел горных козлов, 12 на отстрел косуль, 18 на отстрел волков. Общая сумма, поступившая в бюджет, составила 49 млн сомов.
Отвечая на вопросы, А.Мусаев сообщил, что на отстрел волков в этом году было предусмотрено 6 млн сомов. Всего было отстрелено 307 волков, 928 шакалов, 28 волчат.
Около 3 млн сомов были выданы в качестве премий охотникам.
<table border="1"> <tr> <td>
</td> <td> Стоимость охотничьего тура
</td> <td> Стоимость лицензии на отстрел
</td> <td> Количество лицензий в год
</td> </tr> <tr> <td> Кыргызстан
(баран Марко Поло)
</td> <td> $15-20 тыс.
</td> <td> 450 тыс. сомов
($6 тыс.)
</td> <td> 70
</td> </tr> <tr> <td> Таджикистан
(баран Марко Поло)
</td> <td> $25-35 тыс.
</td> <td> $10-12 тыс.
</td> <td> 80
</td> </tr> <tr> <td> Монголия
(гобийский, хангайский и алтайские бараны)
</td> <td> $30-70 тыс.
</td> <td> $10-20 тыс.
</td> <td> 15-20
</td> </tr> </table>