Д.Петрашов, Д.Маметов, Э.Касенова — школьники, прославившие Кыргызстан за рубежом в 2016 году

28 декабря 2016, 10:36 Комментарии

Кыргызстанская команда "Азия Микс" 23 декабря завоевала титул чемпионов Высшей лиги КВН 2016 года. Как отметил президент Алмазбек Атамбаев в своем поздравлении, победа "азиатов" стала лучшим новогодним подарком для кыргызстанцев.

Помимо ученых, артистов, политиков и красавиц, Кыргызстан в уходящем году прославили за рубежом немало школьников.

Информационное агентство АКИpress представляет вам школьников, прославивших Кыргызстан за рубежом в 2016 году.

Эдель Касенова

Спортсменка из Кыргызстана, ученица 1 класса школы "Алтын Башат", завоевала 3 бронзовые медали на международном турнире по художественной гимнастике в Люксембурге.

Айсулуу Соурбаева и Айназ Баратали

На ежегодной олимпиаде Genius Olympiad по экологическим вопросам в США Кыргызстан представил 10 проектов по экологии. По итогам всех этапов, ученицы женского лицея "Айчурок" А.Соурбаева и А.Баратали выиграли золотую медаль в категории "Искусство" с короткометражным фильмом о пагубном влиянии загрязнения окружающей среды.

Дооронбек Маметов

Ученик 11 класса лицея имени Чынгыза Айтматова в Бишкеке. Д.Маметов является обладателем бронзовой медали 50-й Международной Менделеевской олимпиады по химии, а также бронзовый призер 48-й Международной олимпиады по химии, которая прошла в столице Грузии, Тбилиси.

Сайкал Орозматова и Малика Миррахомова

Ученицы 10 класса женского лицея "Айчурок", обладательницы серебряной медали в категории "Искусство" на ежегодной олимпиаде Genius Olympiad по экологическим вопросам в США.

Айпери Айбек кызы и Айканыш Абдураимова

Ученицы 10 класса женского лицея "Айчурок", обладательницы бронзовой медали в категории "Искусство" на ежегодной олимпиаде Genius Olympiad по экологическим вопросам в США.

Арина Маринина и Малика Нуржанова

Ученицы 10 класса женского лицея "Айчурок", серебряные призеры в категории "Музыка" ежегодной олимпиады Genius Olympiad по экологическим вопросам в США.

Даян Мелисов

Ученик 10 класса лицея "Манас-Ата Себат" в городе Талас. Бронзовый призер 27-й Международной олимпиады по биологии в городе Ханой (Вьетнам).

Ислам Бекташев

Ученик 10 класса лицея имени Жусупа Баласагына в городе Токмок. Обладатель бронзовой медали 27-й Международной олимпиады по биологии в столице Вьетнама, в Ханое. Эржигит Абдыкерим уулу

Обладатель бронзовой медали 50-й Международной Менделеевской олимпиады по химии, учащийся 10 класса лицея "Сема" в городе Ош.

Артур Садиков

Учащийся 10 класса лицея "Семетей" в городе Кадамжай Баткенской области. Занял третье место и получил бронзовую медаль на 47-й Международной олимпиаде по физике в городе Цюрих Швейцарии.

Азирет Кенжалиев

Учащийся 11 класса лицея имени Чынгыза Айтматова в Бишкеке занял третье место и был награжден бронзовой медалью 28-й Международной олимпиады по информатике, которая проходила в городе Казань (Россия).

Анастасия Хегай

Спортсменка из Кыргызстана завоевала золотую медаль чемпионата мира по таэквондо ITF в Великобритании. Настя Хегай учится в 8 классе школы-гимназии №12.

Алияр Юбуров

Юный таэквондист завоевал бронзовую медаль международных спортивных игр "Дети Азии-2016" в Якутии. Он же является учеником 10 класса школы-гимназии №26.

Адиль Мырзаев

Ученик 10 класса средней школы №1 в этом году стал серебряным призером в состязаниях весовой категории до 60 кг чемпионата Азии в городе Кочи Индии.

Денис Петрашов

Самый молодой олимпиец в истории отечественной сборной. Мастер спорта по плаванию международного класса. Ученик 11 класса Частно-государственной еврейской школы завоевал золото Международных спортивных игр "Дети Азии - 2016" в Якутии. Занял 38-е место на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Выступал в состязаниях на дистанции 200 метров брассом среди мужчин и финишировал за 2 минуты 16,57 секунды, тем самым установив новый рекорд Кыргызстана на этой дистанции.