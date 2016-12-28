Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В 2016 году было выдано 65 лицензий на отстрел архаров и горных барановВ 2016 году было выдано 65 лицензий на отстрел архаров и горных барановЭрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке ИГЭрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке ИГ

Кыргызстан получит 100 млн долларов технической помощи от Казахстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352826_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399935-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане с 2017 года отменят весеннюю охоту

Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов

Средний прожиточный минимум в Кыргызстане в 2017 году составил 6 тысяч 240 сомов

Госэпиднадзор напоминает жителям Кыргызстана способы избежать пищевых отравлений в новогодние праздники

Forbes: Кыргызстан – одна из самых впечатляющих и недооцененных стран мира

28 декабря 2016, 10:45       Комментарии

Казахстан выделит Кыргызстану 100 млн долларов в качестве технической помощи. Соответствующее соглашение подписано на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.
По его словам, договоренность об оказании помощи была достигнута ранее, однако подписание документа затягивалось.
Эти деньги будут направлены на улучшение условий на контрольно-пропускных пунктах и оснащение лабораторий, соответствующих нормам ЕАЭС.
Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором члены союза подписали Таможенный кодекс ЕАЭС. Предполагается, что кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум