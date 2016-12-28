Продавала фальшивые авиабилеты в КР — задержана кыргызстанка в Москве

28 декабря 2016, 10:34 Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. В Москве задержана кыргызстанка, подозреваемая в продаже фальшивых билетов более 200 согражданам, сообщил на своей страничке в Facebook представитель МВД КР в России Аскат Алиев.

По его словам, 40 кыргызстанцев не смогли вылететь на родину из-за поддельных авиадокументов и обратились в консульский отдел посольства за помощью. Они должны были улететь 26-27 декабря из аэропорта Домодедово.

Проведено расследование, задержана женщина по имени Алтынай.

"Все авиабилеты были приобретены в одном из домов на Большой Ордынке. Их купили более 200 кыргызстанцев. О подделке они узнали лишь в аэропорту", - сообщил Алиев.

Он призвал покупать билеты только у представителей авиакомпаний.

Подозреваемая доставлена в отдел внутренних дел района Замоскворечье. Ведется разбирательство.