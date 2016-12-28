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Появилась новая версия крушения Ту-154

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399932-ru.html

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28 декабря 2016, 10:14       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. Расшифровка параметрического самописца самолета Ту-154, который потерпел крушение в Черном море, показала, что нештатная ситуация на борту могла произойти из-за не убравшихся закрылков. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к расследованию причин авиакатастрофы.
Издание пишет, что найденный параметрический самописец фиксирует параметры полета и работу систем самолета.
Ранее сообщалось, что были обнаружены все три черных ящика Ту-154. Первичный анализ данных бортового самописца позволил сузить перечень возможных причин крушения, рассказали в Минобороны. Однако в ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах авиакатастрофы сделает государственная комиссия после изучения всех возможных факторов.
Тем не менее, источник "Ъ" сообщает, что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях лайнера при взлете. Пилоты, пытаясь компенсировать возникший пикирующий момент, "усугубили ситуацию до критической", сильно задрав нос самолета.
Газета отмечает, что эксперты в области авиации считают неуборку закрылков "неприятным происшествием", но не катастрофой. По их мнению, такая ситуация подробно расписана в руководстве по летной эксплуатации и регулярно отрабатывается экипажами на тренажерах.
Несмотря на данные самописца, другие версии авиакатастрофы не отвергаются. Так, пишет "Коммерсант", следствие рассматривает возможность теракта, нарушения центровки при взлете и столкновения Ту-154 со стаей чаек.
Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение в минувшее воскресенье. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять сотрудников телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также два федеральных чиновника.
Источник РИА Новости

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