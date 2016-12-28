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Премьер С.Жээнбеков вручил премии кыргызским предпринимателям за качественную производимую продукцию

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399931-ru.html

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28 декабря 2016, 10:25       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня в государственной резиденции "Ала-Арча" вручил премии предпринимателям за качественное удовлетворение требований потребителей.
По его словам, на протяжении 15 лет проведение такого конкурса превратилось в хорошую традицию. "Этот конкурс позволяет нам выйти на исследование и достижение качества производимой продукции и услуг. У нас есть все шансы выйти на международный рынок, только производя качественную продукцию. И мы к этому идем", - сказал премьер.
Как сообщил заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков, премии в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной основе за достижение значительных результатов в обеспечении качества продукции, их безопасности, соблюдения условий производство продукции, а также удовлетворение требований потребителей, внедрение высокоэффективных систем и методов менеджмента качества. "Для повышения престижа этого национального конкурса образован новый состав Совета по присуждению премии КР по качеству. Председателем Совета является премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Целью учреждения Премии - необходимость повышение конкурентоспособности кыргызских предпринимателей, создание условий для интеграции кыргызской экономики в мировую и обеспечение баланса интересов госорганов, производителей, общественных организации и потребителей в условиях мобильного рынка", - сказал он.
Лауреатами стали:
По номинации малые предприятия:
- ОсОО "Эмилия" (Таласская область)
По номинации средние предприятия:
- ЗАО "Bear Beer" (Чуйская область)
По номинации крупные предприятия:
- ОсОО "Бишкек Сут"
Звание дипломатов Премии КР по качеству присуждены:
По номинации малые предприятия:
- ЧП Омурканов Б.И. мукомольный комбинат "Эко Дан"
- ОсОО "Яблочная компания"
По номинации средние предприятия:
- ОсОО "Ак Бата"
По номинации крупные предприятия:
- ОсОО "Кондитерский дом Куликовский"

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