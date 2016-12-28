Премьер С.Жээнбеков вручил премии кыргызским предпринимателям за качественную производимую продукцию

28 декабря 2016, 10:25 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня в государственной резиденции "Ала-Арча" вручил премии предпринимателям за качественное удовлетворение требований потребителей.

По его словам, на протяжении 15 лет проведение такого конкурса превратилось в хорошую традицию. "Этот конкурс позволяет нам выйти на исследование и достижение качества производимой продукции и услуг. У нас есть все шансы выйти на международный рынок, только производя качественную продукцию. И мы к этому идем", - сказал премьер.

Как сообщил заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков, премии в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной основе за достижение значительных результатов в обеспечении качества продукции, их безопасности, соблюдения условий производство продукции, а также удовлетворение требований потребителей, внедрение высокоэффективных систем и методов менеджмента качества. "Для повышения престижа этого национального конкурса образован новый состав Совета по присуждению премии КР по качеству. Председателем Совета является премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Целью учреждения Премии - необходимость повышение конкурентоспособности кыргызских предпринимателей, создание условий для интеграции кыргызской экономики в мировую и обеспечение баланса интересов госорганов, производителей, общественных организации и потребителей в условиях мобильного рынка", - сказал он.

Лауреатами стали:

По номинации малые предприятия:

- ОсОО "Эмилия" (Таласская область)

По номинации средние предприятия:

- ЗАО "Bear Beer" (Чуйская область)

По номинации крупные предприятия:

- ОсОО "Бишкек Сут"

Звание дипломатов Премии КР по качеству присуждены:

По номинации малые предприятия:

- ЧП Омурканов Б.И. мукомольный комбинат "Эко Дан"

- ОсОО "Яблочная компания"

По номинации средние предприятия:

- ОсОО "Ак Бата"

По номинации крупные предприятия:

- ОсОО "Кондитерский дом Куликовский"