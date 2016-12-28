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В Бишкеке прошёл круглый стол "Два народа - один путь", посвященный событиям 1916 года

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399930-ru.html

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28 декабря 2016, 10:32       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. Управлением образования мэрии города Бишкек проведен круглый стол "Два народа - один путь", посвященный 100-летию национально-освободительного восстания и трагедии 1916 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Круглый стол проведен в рамках мероприятий по реализации Указа Президента КР "О столетии трагических событий 1916 года" и с целью взглянуть на историю восстания 1916 года не предвзято и объективно.
В работе круглого стола приняли участие доктор философских наук, профессор, академик Национальной Академии Наук КР, заведующий кафедрой КРСУ Аскар Какеев, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой КРСУ Гульмира Джунушалиева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Всеобщей истории и социально-экономических и правовых дисциплин КГУ Гульнара Жыргалбекова, директор центра образования Первомайского района, Алмаз Исмаилов, директора и учителя общеобразовательных школ.

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