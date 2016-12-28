Н.Кушнарев: "Информационная система субконтрактации в промышленности обеспечит эффективное взаимодействие предприятий стран ЕАЭС

28 декабря 2016, 10:33 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В Цахкадзоре (Армения) делегация Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла участие в форуме "Евразийский экономический союз (ЕАЭС)-Армения: перспективы развития промышленной кооперации". Главной темой обсуждения стало выстраивание в Союзе эффективной системы промышленной кооперации в традиционных и инновационных отраслях промышленности.

На пленарном заседании директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев сообщил об основных направлениях, задачах и приоритетах развития промышленного сотрудничества стран ЕАЭС. Он, в частности, отметил, что создаваемая Комиссией информационная система субконтрактации в промышленности обеспечит эффективное взаимодействие предприятий государств-членов и выстраивание производственных цепочек в рамках Союза, повысит уровень локализации промышленного производства, послужит целям импортозамещения. ЕЭК планирует запустить систему в конце 2017 года.

Заместитель директора названного Департамента Александр Готовский рассказал о евразийских технологических платформах как эффективном интеграционном механизме инновационного развития промышленности в ЕАЭС. Он проинформировал, что этап формирования первых приоритетных евразийских технологических платформ уже состоялся. В октябре 2016 года Совет ЕЭК принял решение о формировании 11 таких платформ, на завершающем этапе согласования находится еще одна платформа в сфере новых материалов. Сейчас техплатформами формируются предложения по совместным инновационным кооперационным проектам. Два проекта предложены армянской стороной и поддержаны партнерами по евразийским технологическим платформам.

Во второй части форума прошли круглые столы, включая круглый стол "Взаимодействие стран ЕАЭС по вопросам промышленной политики", модератором которого выступил Александр Готовский. В числе обсужденных были темы, связанные с едиными правилами предоставления в Союзе промышленных субсидий и устранением барьеров на пути движения промышленных товаров.

В ходе форума озвучивались примеры ограничения доступа армянских товаров на российский рынок. Вносились различные предложения по выстраиванию системы оперативного разрешения конфликтных ситуаций, вплоть до организации в Армении горячей линии для бизнеса по соответствующим вопросам.

По итогам мероприятия Министерством экономического развития и инвестиций республики обобщены предложения армянских ведомств и организаций. Подготовлена резолюция для ее последующей реализации при содействии Евразийской экономической комиссии.

Пресс-служба ЕЭК