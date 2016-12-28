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Бишкекский филиал ОАО "МАМ" поздравил детей Беловодской специальной общеобразовательной школы-интерната

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42460...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399928-ru.html

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28 декабря 2016, 10:10       Комментарии

Бишкекский филиал ОАО "Международный аэропорт "Манас" поздравил с наступающим Новым годом детей Беловодской специальной общеобразовательной (вспомогательной) школы-интерната.
Для детей была организована концертная программа - танцы, песни и театрализованная постановка с участием Деда Мороза, Снегурочки и Огненного Петуха. Большая нарядная елка создавала теплую атмосферу, а дети весело и дружно пели новогоднюю песню в хороводе.
Сотрудники Бишкекского филиала поздравили и пожелали всего наилучшего и светлого неба. Детям вручили подарки от ОАО "МАМ": швейные машинки, ковры, игрушки, одежду и сладости.

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