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В Кыргызстане на горных дорогах продолжается принудительный спуск лавин

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399927-ru.html

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28 декабря 2016, 10:22       Комментарии

В Кыргызстане на горных дорогах продолжается принудительный спуск снежных лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, с этой целью ведется артиллерийский обстрел склонов на нескольких участках. Так, благодаря этому 27 декабря на участке между 223-м по 226-м километрами дороги Бишкек - Ош (Токтогульский район) спущено 25 тысяч кубометров снежной массы. Сегодня принудительный спуск продолжится на 222-м километре.
На дороге Нарын - Казарман (с 45-го по 46-й километры) артобстрел проведут сегодня.
Полностью очищен от снежного завала участок между 4-м и 9-м километрами дороги Красная Горка - Ак-Таш Чаткальского района Джалал-Абадской области.
Кроме того, введено временное ограничение на проезд автомашин с 22-го километра автодороги Мырза-Аке - Кара-Кульджа - Алайкуу в связи со сходом лавин на отдельных участках дороги27 декабря. Кроме того, вчера на 47-м километре (участок Чаар-Арча) произошел камнепад (объем 25 кубометров). Застрявших в пути автомашин нет, ведется расчистка тарссы, сообщает МЧС.
Кроме того, в Кара-Кульджинском районе Ошской области расчищают внутрихозяйственную дорогу, сединяющую села Ылай-Талаа и Шаркыратма, где 27 декабря из-за снега с дождем на расстоянии двух километров образовался снежный затор.

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