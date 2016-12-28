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Депутат заявил, что пограничники и сейчас продолжают незаконно охотитьсяДепутат заявил, что пограничники и сейчас продолжают незаконно охотитьсяВ 2014 году были случаи, когда охотники, скрываясь, стреляли в пограничников, - замглавы ГПСВ 2014 году были случаи, когда охотники, скрываясь, стреляли в пограничников, - замглавы ГПС

Депутатов попросили выезжать за границу с учетом отношений стран

Источник:
http://24.kg/vlast/42462_deput...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399926-ru.html

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Спикер депутатам: Не надо без разбору ездить в бесплатные командировки

28 декабря 2016, 10:28       Комментарии

На заседании Жогорку Кенеша торага Чыныбай Турсунбеков попросил депутатов выезжать в командировки за границу с учетом взаимоотношений между странами.
По его словам, если раньше вопросы командировок решались лидерами фракций или обсуждались на заседаниях парламента, то теперь депутаты выезжают куда пожелают, и привел в пример командировку группы депутатов на Тайвань.
Депутат парламента Нурбек Алимбеков пояснил, что поездка носила частный характер.
"Я был в числе делегации и подтверждаю, что в ходе поездки мы ознакомились с работой медучреждения и работой в системе здравоохранения. И никаких высказываний и подписания документов не было", - сказал депутат
За коллег заступился депутат Каныбек Иманалиев, сказавший, что не нужно обвинять голословно. Имеется засекреченный документ, в котором прописано, что можно делать за границей, а чего нельзя. Нужно инструктировать депутатов.

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