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"РусГидро" пока не согласилось на аудит Верхненарынского каскада ГЭС

Источник:
http://24.kg/ekonomika/42464_r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399924-ru.html

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28 декабря 2016, 10:30       Комментарии

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Стороны единодушно выступают за то, чтобы в прессе было меньше полемики относительно каскада ГЭС: это мешает переговорам.
Речь о возмещении $37 миллионов, на чем настаивает "РусГидро". Российская компания намерена взыскать деньги через арбитраж. Кыргызстан не отказывается вернуть их, но настаивает на проведении независимого аудита.
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